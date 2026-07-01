01 июля, 12:18Происшествия
Взрывотехник погиб при разминировании боевой части БПЛА в Курской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Взрывотехник Росгвардии погиб, когда разминировал боевую часть украинского беспилотника в Рыльске Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.
Он принес соболезнования близким погибшего. Также глава области уточнил, что в результате инцидента был ранен сотрудник полиции.
Атака на Рыльск произошла в ночь на 1 июля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью БПЛА "разбросали взрывные устройства на двух площадях в городе".
Обстановка в Рыльске до сих пор напряженная. Там объявлена опасность атаки беспилотников.
"Я призываю всех жителей быть крайне осмотрительными. Не приближайтесь и не берите в руки никакие подозрительные предметы. Пожалуйста, не пренебрегайте мерами безопасности!" – подчеркнул губернатор.
В общей сложности в ночь 1 июля над российскими регионами сбили 179 украинских дронов. Помимо Курской области, их нейтрализовали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской и Ульяновской областями.