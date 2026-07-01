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01 июля, 12:18

Происшествия

Взрывотехник погиб при разминировании боевой части БПЛА в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Взрывотехник Росгвардии погиб, когда разминировал боевую часть украинского беспилотника в Рыльске Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Он принес соболезнования близким погибшего. Также глава области уточнил, что в результате инцидента был ранен сотрудник полиции.

Атака на Рыльск произошла в ночь на 1 июля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью БПЛА "разбросали взрывные устройства на двух площадях в городе".

Обстановка в Рыльске до сих пор напряженная. Там объявлена опасность атаки беспилотников.

"Я призываю всех жителей быть крайне осмотрительными. Не приближайтесь и не берите в руки никакие подозрительные предметы. Пожалуйста, не пренебрегайте мерами безопасности!" – подчеркнул губернатор.

В общей сложности в ночь 1 июля над российскими регионами сбили 179 украинских дронов. Помимо Курской области, их нейтрализовали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской и Ульяновской областями.

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