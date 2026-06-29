29 июня, 07:38Политика
Хинштейн назвал "зверьем" солдат ВСУ, выжигавших букву Z на теле жителя Курской области
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал "зверьем" солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), выжигавших букву Z на руке мирного жителя, передает ТАСС.
Вернувшийся из плена курянин рассказал на встрече с губернатором, что его пытали в полевом госпитале в Сумской области. Клеймо в виде латинской буквы Z у мужчины осталось на правой руке чуть выше локтя.
"Зверье какое-то", – отреагировал Хинштейн на слова пострадавшего.
Глава Курской области встретил возвращенных из плена жителей в воскресенье, 28 июня. Пятеро граждан были захвачены ВСУ в 2024 году.
Хинштейн был поражен условиями их содержания в плену. Губернатор отметил, что, по рассказам всех, с кем он успел пообщаться, обращение с людьми было абсолютно бесчеловечным.