Хинштейн встретил возвращенных из плена жителей Курска

Фото: MAX/"Александр Хинштейн"

В Курск возвратились пять гражданских лиц, захваченных Вооруженными силами Украины (ВСУ) в 2024 году. Об этом в своем канале в MAX сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

На встрече с освобожденными курянами глава региона выразил потрясение условиями, в которых их содержали. По словам губернатора, судя по рассказам всех бывших пленных, с которыми ему доводилось общаться, к людям относились крайне бесчеловечно.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что пять жителей Курской области и еще два гражданина из других регионов вернулись в Россию с Украины в рамках гуманитарной работы.

В свою очередь, Хинштейн подчеркнул, что за все время из украинского плена удалось вернуть более 170 жителей региона. При этом судьба 320 человек остается неизвестной.