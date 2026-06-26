РФ и Украина провели обмен военнопленными по схеме 160 на 160

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Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме 160 на 160. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Вернувшиеся российские военные находятся на территории Белоруссии. Также на место прибыла уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.

"После оказания необходимой психологической и медицинской помощи военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию", – говорится в сообщении.

Посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении военнослужащих оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Прошлый обмен военнопленными между Москвой и Киевом состоялся в начале июня. Тогда России удалось вернуть 185 своих бойцов, передав аналогичное количество украинской стороне.

Ранее экс-омбудсмен Татьяна Москалькова сообщала, что с начала СВО из украинского плена удалось вернуть 3 724 российских военнослужащих.

