26 июня, 14:39Политика
РФ и Украина провели обмен военнопленными по схеме 160 на 160
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме 160 на 160. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Вернувшиеся российские военные находятся на территории Белоруссии. Также на место прибыла уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.
"После оказания необходимой психологической и медицинской помощи военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию", – говорится в сообщении.
Посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении военнослужащих оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Прошлый обмен военнопленными между Москвой и Киевом состоялся в начале июня. Тогда России удалось вернуть 185 своих бойцов, передав аналогичное количество украинской стороне.
Ранее экс-омбудсмен Татьяна Москалькова сообщала, что с начала СВО из украинского плена удалось вернуть 3 724 российских военнослужащих.
В Россию вернулись 160 военнопленных