Москалькова сообщила о возвращении в РФ более 3,7 тыс военнопленных с начала СВО

Россия с начала СВО вернула из украинского плена 3 724 бойца Вооруженных сил РФ. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила на встрече с Владимиром Путиным, передает RT.

Ранее Москалькова сообщала, что Россия и Украина обсуждают очередной обмен военнопленными. Переговоры с Киевом ведут Минобороны и спецслужбы.

Последний обмен пленными между сторонами прошел 24 апреля. Тогда на родину вернулись 193 российских бойца. Взамен Украине было передано такое же количество украинских военных.

До этого Россия и Украина осуществили обмен по формуле 175 на 175. Всем вернувшимся в РФ военнослужащим оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь.

