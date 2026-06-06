Фото: телеграм-канал "Приволжская транспортная прокуратура"

Самодельный легкомоторный летательный аппарат разбился в Татарстане, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Предварительно, инцидент произошел вблизи села Казанбаш Арского района республики. Пилот погиб, уточнили в ведомстве. Для координации действий правоохранителей на место ЧП выехал заместитель транспортного прокурора Татарстана.

Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия, также проверяется соблюдение законодательства о безопасности полетов. Следователи организовали процессуальную проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее в Омской области потерпел крушение сверхлегкий самолет. По предварительной информации, судно упало при выполнении авиационных работ. На борту находились два человека, они погибли. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц".