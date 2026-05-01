01 мая, 18:05

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после жесткой посадки вертолета в Коми

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после жесткой посадки вертолета Ми-8Т в Коми. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Как уточнил глава Усинска Николай Такаев в своем телеграм-канале, в результате ЧП погибших нет. По данным пресс-службы регионального Минздрава, двое пострадавших получили травмы средней степени тяжести, остальные – легкой. Их доставили в больницу.

"Для оказания экстренной помощи на место происшествия оперативно выехали четыре бригады Усинской центральной районной больницы, все пострадавшие доставлены в приемное отделение медицинского учреждения", – отмечается в сообщении.

Следователи установят все обстоятельства, причины и условия случившегося.

Частный вертолет совершил жесткую посадку в Усинске 1 мая. Он должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ. МЧС РФ уточнило, что при взлете с площадки вертолет завалился на бок. Всего на борту находились 24 человека, 10 из которых пострадали.

