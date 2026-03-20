20 марта, 16:10Происшествия
Легкомоторный самолет потерпел крушение в подмосковной Коломне
Легкомоторный самолет потерпел крушение в подмосковной Коломне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.
Сигнал о падении воздушного судна поступил примерно в 15:40 по московскому времени. Предположительная геолокация ЧП – вблизи дома 102 по улице Кирова.
Согласно предварительным данным, жертвами авиакатастрофы стали два человека. Дальнейшая информация уточняется.
Схожий инцидент ранее произошел вблизи Орска. В поселке Джанаталап упал учебный самолет Diamond DA. В момент ЧП на борту находились инструктор и двое курсантов, они погибли.
По факту случившегося было открыто уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. Одними из возможных причин крушения стали технические неисправности воздушного судна и ошибка пилотирования.