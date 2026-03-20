Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 марта, 16:10

Происшествия

Легкомоторный самолет потерпел крушение в подмосковной Коломне

Фото: 50.mchs.gov.ru

Легкомоторный самолет потерпел крушение в подмосковной Коломне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.

Сигнал о падении воздушного судна поступил примерно в 15:40 по московскому времени. Предположительная геолокация ЧП – вблизи дома 102 по улице Кирова.

Согласно предварительным данным, жертвами авиакатастрофы стали два человека. Дальнейшая информация уточняется.

Схожий инцидент ранее произошел вблизи Орска. В поселке Джанаталап упал учебный самолет Diamond DA. В момент ЧП на борту находились инструктор и двое курсантов, они погибли.

По факту случившегося было открыто уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. Одними из возможных причин крушения стали технические неисправности воздушного судна и ошибка пилотирования.

Читайте также


происшествия

Главное

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

Чем опасен длительный отказ от мяса?

Отказ способен привести к снижению уровня энергии и потере мышечной массы

Может появиться тяга к высокоуглеводной пище

Читать
закрыть

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика