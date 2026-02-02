Фото: телеграм-канал "Артём Воробьёв"

Уголовное дело возбуждено после крушения учебного самолета в Орске Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Уточняется, что расследование будет вестись по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

По данным следствия, версий произошедшего несколько. Среди возможных причин крушения – технические неисправности воздушного судна и ошибка пилотирования.

Самолет упал в поселке Джанаталап вблизи Орска 2 февраля. В момент падения на борту находились инструктор и двое курсантов, они погибли.