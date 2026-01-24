РИА Новости: спасатели не нашли следов рейса MH370 в Индийском океане

Фото: ТАСС/AP/Joshua Paul

Судно британо-американской компании Ocean Infinity, которое ведет поиски пропавшего рейса MH370 в южной части Индийского океана, ничего не нашла во время последних работ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий отчет.

"В целом, несмотря на постоянное использование автономных подводных аппаратов и значительный объем обследованной территории, на данный момент не было выявлено никаких существенных открытий или убедительных результатов", – отмечается в сообщении.

Согласно документу, судно Armada 86 05 с 6 по 15 января обследовало около 7,2 тысячи квадратных километров морского дна. При этом срок этапа продлили с 16 до 24 января.

Работы организованы в новой приоритетной зоне площадью 15 тысяч квадратных километров у берегов Западной Австралии.

Самолет Boeing 777 рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, который направлялся из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров в марте 2014 года. Место его крушения до сих пор не выяснено. На борту самолета находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

По данным следствия, самолет изменил курс, после чего упал в Индийский океан. Эксперт по авиационной безопасности Тим Термини предположил, что на борту самолета мог находиться угонщик.

По мнению специалиста, злоумышленник мог заранее пробраться в самолет и дождаться взлета. Также эксперт допустил, что лайнер мог захватить кто-то из членов экипажа или пассажиров. Существует вероятность и взлома системы управления еще на земле.