Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января, 16:29

Происшествия
Главная / Новости /

РИА Новости: спасатели не нашли следов рейса MH370 в Индийском океане

Спасатели не нашли следов рейса MH370 в Индийском океане – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Joshua Paul

Судно британо-американской компании Ocean Infinity, которое ведет поиски пропавшего рейса MH370 в южной части Индийского океана, ничего не нашла во время последних работ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий отчет.

"В целом, несмотря на постоянное использование автономных подводных аппаратов и значительный объем обследованной территории, на данный момент не было выявлено никаких существенных открытий или убедительных результатов", – отмечается в сообщении.

Согласно документу, судно Armada 86 05 с 6 по 15 января обследовало около 7,2 тысячи квадратных километров морского дна. При этом срок этапа продлили с 16 до 24 января.

Работы организованы в новой приоритетной зоне площадью 15 тысяч квадратных километров у берегов Западной Австралии.

Самолет Boeing 777 рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, который направлялся из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров в марте 2014 года. Место его крушения до сих пор не выяснено. На борту самолета находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

По данным следствия, самолет изменил курс, после чего упал в Индийский океан. Эксперт по авиационной безопасности Тим Термини предположил, что на борту самолета мог находиться угонщик.

По мнению специалиста, злоумышленник мог заранее пробраться в самолет и дождаться взлета. Также эксперт допустил, что лайнер мог захватить кто-то из членов экипажа или пассажиров. Существует вероятность и взлома системы управления еще на земле.

Малайзия потратила на поиски пропавшего самолета $8,6 миллиона

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика