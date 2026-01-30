Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 07:36

Политика

МИД заявил, что Россия пока продолжит участие в ОБСЕ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Россия пока продолжит свое участие в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщил глава департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Он указал, что многие западные силы буквально мечтают о прекращении участия России в ОБСЕ, поскольку они заинтересованы в международной изоляции РФ.

"На подобные провокации не пойдем. Буквально на днях наш министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что мы продолжаем участвовать в этой организации не потому, что питаем какие-либо надежды и иллюзии", – цитирует Масленникова ТАСС.

По словам дипломата, ОБСЕ – это дискредитировавшая себя компонента евроатлантической концепции безопасности. Тем не менее в Организации периодически звучат голоса здравомыслящих стран, чью позицию Москва хочет поддерживать. Помимо этого, на площадке ОБСЕ доводы РФ выслушивают и недоброжелательные страны, подчеркнул представитель МИД.

Также Масленников отметил, что одним "ремонтом фасада" в ОБСЕ не обойтись. Западным странам необходимо вернуться к неуклонному соблюдению основополагающих принципов Организации. Прежде всего это касается принципа неделимости безопасности и правила консенсуса, без которого ОБСЕ не выживет.

Ранее Лавров указал на плачевную ситуацию на площадке ОБСЕ. В частности, бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не реагирует на беспредел украинских властей, а также правящих кругов стран Прибалтики и Молдавии, которые принимают расистские законы и подвергают жестокой дискриминации местное русское население.

Кроме того, военно-политическое измерение ОБСЕ было разрушено странами НАТО и Евросоюза, которые теперь также стремятся развалить структурированный диалог на ее главной площадке по рассмотрению вопросов военной безопасности.

Читайте также


политика

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика