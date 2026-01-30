МИД заявил, что Россия пока продолжит участие в ОБСЕ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Россия пока продолжит свое участие в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщил глава департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Он указал, что многие западные силы буквально мечтают о прекращении участия России в ОБСЕ, поскольку они заинтересованы в международной изоляции РФ.

"На подобные провокации не пойдем. Буквально на днях наш министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что мы продолжаем участвовать в этой организации не потому, что питаем какие-либо надежды и иллюзии", – цитирует Масленникова ТАСС.

По словам дипломата, ОБСЕ – это дискредитировавшая себя компонента евроатлантической концепции безопасности. Тем не менее в Организации периодически звучат голоса здравомыслящих стран, чью позицию Москва хочет поддерживать. Помимо этого, на площадке ОБСЕ доводы РФ выслушивают и недоброжелательные страны, подчеркнул представитель МИД.

Также Масленников отметил, что одним "ремонтом фасада" в ОБСЕ не обойтись. Западным странам необходимо вернуться к неуклонному соблюдению основополагающих принципов Организации. Прежде всего это касается принципа неделимости безопасности и правила консенсуса, без которого ОБСЕ не выживет.

Ранее Лавров указал на плачевную ситуацию на площадке ОБСЕ. В частности, бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не реагирует на беспредел украинских властей, а также правящих кругов стран Прибалтики и Молдавии, которые принимают расистские законы и подвергают жестокой дискриминации местное русское население.

Кроме того, военно-политическое измерение ОБСЕ было разрушено странами НАТО и Евросоюза, которые теперь также стремятся развалить структурированный диалог на ее главной площадке по рассмотрению вопросов военной безопасности.