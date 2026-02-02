Экс-защитник ЦСКА Пономарев заявил о неготовности сборной России к возвращению в FIFA

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Потенциальное снятие санкций Международной федерации футбола (FIFA) со сборной России стало хорошим сигналом, однако команда пока не готова к возвращению. Об этом "Газете.ру" заявил бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.

Он считает, что за время ограничений россияне растеряли потенциал и стали уступать в классе.

"Четыре года нас морозили, а теперь: "Ой, санкции ничего не дали". Тоже мне, новость. Да мы и так это знали! Пускай возвращает, а как же. Будет тяжело – мы играли все это время только с африканцами и белорусами, а как только приехала сборная Чили – все, проиграли, причем без вариантов!" – сказал Пономарев.

Ранее президент FIFA Джанни Инфантино заявил о необходимости рассмотреть вопрос снятия запрета на участие России в турнирах, пояснив, что запрет ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти.

Генсекретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поддержал слова Инфантино и указал, что глава FIFA последовательно отстаивает свою позицию.

