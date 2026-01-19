Россия опустилась на три строчки в обновленном рейтинге FIFA

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Сборная России опустилась на три строчки в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Список представлен на сайте организации.

Таким образом, Россия опустилась с 33-го места на 36-е. В декабре 2025 года она не провела ни одного матча. Впереди в рейтинге оказались Египет, Алжир и Нигерия, которые выступали на Кубке африканских наций.

На счету российской сборной 1 524,52 очка. Первую позицию в списке занимает сборная Испании, набравшая 1 877,18 очка. Далее идет Аргентина (1 873,33), а замыкает тройку лидеров Франция (1 870).

Ранее страны – члены Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) обсудили вопрос смягчения ограничений, введенных в отношении команд из России. Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан и Азербайджан поддержали инициативу о возвращении россиян на турниры под эгидой организации.

В свою очередь, Португалия, Испания, Италия, Швейцария, Словакия, Словения и Чехия выразили свою готовность к рассмотрению вариантов при согласии UEFA.

