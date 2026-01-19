Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 21:55

Спорт

Россия опустилась на три строчки в обновленном рейтинге FIFA

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Сборная России опустилась на три строчки в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Список представлен на сайте организации.

Таким образом, Россия опустилась с 33-го места на 36-е. В декабре 2025 года она не провела ни одного матча. Впереди в рейтинге оказались Египет, Алжир и Нигерия, которые выступали на Кубке африканских наций.

На счету российской сборной 1 524,52 очка. Первую позицию в списке занимает сборная Испании, набравшая 1 877,18 очка. Далее идет Аргентина (1 873,33), а замыкает тройку лидеров Франция (1 870).

Ранее страны – члены Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) обсудили вопрос смягчения ограничений, введенных в отношении команд из России. Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан и Азербайджан поддержали инициативу о возвращении россиян на турниры под эгидой организации.

В свою очередь, Португалия, Испания, Италия, Швейцария, Словакия, Словения и Чехия выразили свою готовность к рассмотрению вариантов при согласии UEFA.

Читайте также


спорт

Главное

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам новой пандемии в 2026 году?

Эксперты выделили четыре вирусные угрозы, которые могут повысить риск

Однако специалисты уверены: если инфекция начинает распространяться, ее можно замедлить

Читать
закрыть

Как пережить самый грустный понедельник года?

Причина ухудшения состояния в этот день – окончательное возвращение к рутине после праздников

Светотерапия, физическая активность, творчество и хобби помогут улучшить настроение

Читать
закрыть

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика