11 марта, 20:46

Политика
Reuters: Дмитриев встретился с представителями администрации США во Флориде

Дмитриев встретился с представителями администрации США во Флориде – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл во Флориду на встречу с представителями администрации США. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

Как рассказал собеседник агентства, переговоры проходят в рамках российско-американской рабочей группы по экономическим вопросам.

До этого Дмитриев встречался с американской стороной в Женеве 26 февраля. В отеле Four Seasons Hotel des Bergues Geneva, где проходили переговоры, он пробыл более двух часов. При этом итоги встречи он комментировать не стал.

Ранее глава РФПИ отметил, что потенциальный портфель совместных проектов России и США может составить 14 триллионов долларов. Он также заявил, что снятие санкций с Москвы в интересах Вашингтона.

