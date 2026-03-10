Дмитриев назвал конструктивным разговор Путина и Трампа

Фото: kremlin.ru

Телефонный разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа имел конструктивный характер. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

"Конструктивный разговор длился час. Обсуждались возможные пути решения конфликтов в Украине и Иране", – написал Дмитриев в соцсети X.

Он добавил, что переговоры между двумя лидерами состоялись в самый решающий момент.

Путин провел телефонный разговор с Трампом вечером 9 марта. В Кремле отметили, что американский лидер позвонил президенту РФ для обсуждения текущей международной обстановки.

Основной акцент был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном, а также на переговорах по украинскому урегулированию. Кроме того, стороны обсудили тему Венесуэлы, прежде всего "в ракурсе положения дел на мировом рынке нефти".

Трамп назвал очень хорошим прошедший разговор с Путиным, уточнив, что в нем участвовало множество представителей администрации США и Кремля. Глава Белого дома выразил уверенность, что российская сторона готова конструктивно содействовать урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.