В Госдуме предложили передавать пенсионные баллы по наследству

Фото: depositphotos/Koldunov

Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить в РФ механизм компенсации, по которому пенсионные баллы граждан, умерших до выхода на пенсию, будут передаваться их наследникам. Соответствующее обращение депутат направил на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

По мнению Слуцкого, мера повысит социальную защищенность граждан и привлекательность страховой пенсионной системы. При этом выплата не будет осуществляться лицам, которым назначается пенсия по случаю потери кормильца.

Депутат считает, что на сегодняшний день пенсия формируется исходя из взносов, которые уплачивают работодатели в пользу застрахованных лиц. Однако законодательство РФ не предусматривает наследование накопленных баллов индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

Переход наследству возможен лишь в отношении накопительной части пенсии, которая образуется за счет отдельного тарифа страховых взносов. Слуцкий назвал такую ситуацию откровенно несправедливой.

"Человек долгие годы честно работает, добросовестно выполняет свои обязанности перед государством, платит налоги, но внезапно умирает – и все его баллы индивидуального пенсионного коэффициента сгорают. А ведь они могли бы пойти его семье", – приводит РИА Новости слова депутата.

Глава ЛДПР отметил, что подобная выплата будет равна средней соцпенсии за последние три года и будет зависеть от продолжительности страхового стажа умершего и накопленных им баллов ИПК. Принятие инициативы, по словам Слуцкого, позволит частично вернуть семье средства, уплаченные в пенсионную систему, восстановит социальную справедливость в отношении наследников, а также будет способствовать повышению доверия граждан.

Помимо этого, новый механизм станет стимулировать россиян к легальной занятости и уплате страховых взносов, поскольку создаст у граждан понимание того, что сформированные пенсионные права имеют реальную ценность и могут быть переданы близким.

Ранее сообщалось, что индексация соцпенсии с 1 апреля затронет около 4,3 миллиона человек, в том числе 3,6 миллиона граждан с соцпенсиями по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца, а также около 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения.

В Госдуме заверили, что массового перехода на получение пенсий в цифровой валюте в России не планируется. Цифровой рубль рассматривается исключительно как один из возможных вариантов наряду с уже существующими способами доставки пенсий.