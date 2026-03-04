Форма поиска по сайту

04 марта, 17:08

В ЦБ заметили слабый интерес молодежи к программе долгосрочных сбережений

Фото: Москва 24/Анна Селина

Программа долгосрочных сбережений (ПДС), ориентированная на молодежь и людей среднего возраста, стала наиболее востребованной у предпенсионеров и пенсионеров, заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Центробанка России Ольга Шишлянникова в ходе II Форума лидеров рынка управления активами, организованного рейтинговым агентством "Эксперт РА".

По ее словам, старшее поколение активнее пользуется инструментом из-за льгот, которые дает государство. Молодежи требуется от 10 до 15 лет, чтобы воспользоваться полным объемом преимуществ, когда пенсионерам достаточно и года.

Шишлянникова отметила, что в ЦБ хотели бы переориентировать ПДС на изначальную целевую аудиторию. Поправки, которые сейчас обсуждаются с Минфином и профильным комитетом Госдумы, направлены на то, чтобы сделать программу более справедливой для разных возрастов, а не просто повысить ее привлекательность для молодежи.

Ранее сообщалось, что в ПДС планируют изменить условия получения государственного софинансирования. Период, по истечении которого участники смогут снять эти средства, предлагается продлить с 1 года до 5 лет. Уточнялось, что данная инициатива направлена на устранение правовой коллизии.

"Деньги 24": россияне направили на сбережения рекордную сумму в 2025 году

