Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 03:57

Общество
Главная / Новости /

Экономист Глухова: единовременная выплата накопительной пенсии достигает 440 тыс руб

Экономист назвала максимальную единовременную выплату накопительной пенсии

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Максимальный размер единовременной выплаты пенсионных накоплений может достичь почти 440 тысяч рублей. При этом ее средний размер составляет около 68 тысяч рублей, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на экономиста Эльвиру Глухову.

Она рассказала, что возможность получить единовременную выплату имеют россияне, которые в этом году получат право на накопительную пенсию и оформят ее – женщины 55 лет и мужчины 60 лет – при условии, что ежемесячная сумма выплат не будет превышать 10% от прожиточного минимума пенсионера, то есть 1 628,8 рубля.

"Такая сумма не покрывает базовых потребностей человека. Но она может меняться, если накопительная пенсия оформляется позже установленного возраста", – отметила Глухова.

Граждане могут узнать о наличии права на такую выплату, запросив выписку с лицевого счета в Соцфонде РФ. Это также можно сделать на портале "Госуслуги", на сайте Соцфонда, лично в МФЦ или в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), если средства были переведны туда.

Аналогичную выплату также могут получить те, кто перевел свои накопления в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Глухова напомнила, что многие НПФ и их банки-агенты активно привлекали людей предпенсионного возраста к этой программе, убеждая, что выгоднее перевести средства из обязательной системы (ОПС) в ПДС, так как период выплат там составляет всего 5 лет, а не 22,5 года.

Вместе с тем, отметила экономист, необходимо учитывать, что при переводе накоплений в ПДС их сумма не будет считаться взносом, который дает право на налоговые льготы и софинансирование. В связи с этим эксперт посоветовала получить средства единовременно, а затем при желании направить их в программу уже в качестве добровольного взноса.

Ранее финансист рассказал, что россияне могут увеличить выплаты в 2,32 раза, отложив выход на пенсию на несколько лет. Размер страховой пенсии формируется из двух частей – фиксированной выплаты и суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Премиальные коэффициенты повышают обе составляющие.

В Госдуму тем временем внесли законопроект, направленный на увеличение надбавки к пенсиям для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Россиянам рассказали, что ошибки в трудовой книжке могут привести к потере части пенсии

Читайте также


общество

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика