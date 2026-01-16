Экономист Глухова: единовременная выплата накопительной пенсии достигает 440 тыс руб

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Максимальный размер единовременной выплаты пенсионных накоплений может достичь почти 440 тысяч рублей. При этом ее средний размер составляет около 68 тысяч рублей, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на экономиста Эльвиру Глухову.

Она рассказала, что возможность получить единовременную выплату имеют россияне, которые в этом году получат право на накопительную пенсию и оформят ее – женщины 55 лет и мужчины 60 лет – при условии, что ежемесячная сумма выплат не будет превышать 10% от прожиточного минимума пенсионера, то есть 1 628,8 рубля.

"Такая сумма не покрывает базовых потребностей человека. Но она может меняться, если накопительная пенсия оформляется позже установленного возраста", – отметила Глухова.

Граждане могут узнать о наличии права на такую выплату, запросив выписку с лицевого счета в Соцфонде РФ. Это также можно сделать на портале "Госуслуги", на сайте Соцфонда, лично в МФЦ или в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), если средства были переведны туда.

Аналогичную выплату также могут получить те, кто перевел свои накопления в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Глухова напомнила, что многие НПФ и их банки-агенты активно привлекали людей предпенсионного возраста к этой программе, убеждая, что выгоднее перевести средства из обязательной системы (ОПС) в ПДС, так как период выплат там составляет всего 5 лет, а не 22,5 года.

Вместе с тем, отметила экономист, необходимо учитывать, что при переводе накоплений в ПДС их сумма не будет считаться взносом, который дает право на налоговые льготы и софинансирование. В связи с этим эксперт посоветовала получить средства единовременно, а затем при желании направить их в программу уже в качестве добровольного взноса.

Ранее финансист рассказал, что россияне могут увеличить выплаты в 2,32 раза, отложив выход на пенсию на несколько лет. Размер страховой пенсии формируется из двух частей – фиксированной выплаты и суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Премиальные коэффициенты повышают обе составляющие.

В Госдуму тем временем внесли законопроект, направленный на увеличение надбавки к пенсиям для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).