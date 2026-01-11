Горячие линии помощи пенсионерам при жестоком обращении появятся в РФ

Фото: depositphotos/BrianAJackson

Российские власти планируют запустить в регионах горячие линии для пенсионеров при жестоком обращении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством план.

Ответственными за реализацию проекта назначены региональные власти и благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость". От них также ожидается ежегодный доклад в Минтруд РФ.

Меры пока рассчитаны на 2026–2030 годы.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России будет проведена индексация государственных пенсий по инвалидности. Повышение коснется социальных пенсий и ряда других выплат для льготных категорий граждан.

Индексация составит 6,8%, что соответствует росту прожиточного минимума пенсионера в стране за прошедший год. При этом на окончательную сумму пенсии могут влиять дополнительные надбавки.

