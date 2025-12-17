В ГД выступили против лишения "тунеядцев" пенсии

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Любой гражданин имеет право на социальную пенсию, даже если ни дня не работал официально, заявил в беседе с Москвой 24 глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее общественный деятель Вадим Попов в беседе с изданием "Абзац" предложил обсудить возможность лишения пенсионных выплат тех россиян, которые ни дня не работали. Для этого будет необходимо внести поправки в Конституцию РФ.

Общественник также призвал повысить минимальный трудовой стаж, который нужен для получения социальной пенсии. Вместе с тем он счел необходимым разработать программы поддержки для граждан, которые не имеют официального трудового опыта. Они должны включать в себя переподготовку и помощь в трудоустройстве.

Кроме того, общественный деятель предложил простимулировать добровольные накопления граждан путем налоговых льгот и государственных гарантий сохранности пенсионных сбережений. По мнению Попова, пенсионная реформа поможет повысить ответственность россиян за свое будущее.

"В конечном счете мы должны прийти к тому, чтобы граждане, кто за всю жизнь не проработали ни дня, не имели права на пенсию. Нужно понимать, что эти тунеядцы не вносят вклад в государство и не вправе требовать от него денежного довольствия", – заключил общественник.

Нилов, в свою очередь, подчеркнул, что негативно относится к термину "тунеядцы", и указал, что любой гражданин имеет право на пенсию, согласно Конституции и действующему законодательству.

Например, если человек провел всю жизнь в тюрьме или работал неофициально, он имеет право на социальную пенсию, при этом возраст назначения таких выплат на 5 лет выше, чем страховой пенсии.

Помимо этого, любой неработающий пенсионер не может получать доход ниже прожиточного минимума. Если размер пенсии оказывается меньше, к ней производится доплата из бюджета. Это является гарантией минимального дохода для неработающих.

"Предложение лишить пенсии какую-либо категорию граждан вызывает серьезные вопросы. Среди получателей социальной выплаты есть те, кто, например, работал, но их зарплаты были небольшими, выплачивались "в конвертах", или были утрачены трудовые документы", – указал депутат.

Такие граждане, достигнув пенсионного возраста, не смогли набрать достаточное количество страховых баллов для назначения страховой пенсии.

Нилов также отметил, что отмена соцпенсий не может привести к повышению выплат для тех, кто получает страховую. Это связано с тем, что пенсионное законодательство многогранно, и для каждой категории действуют свои нормы. В результате повышение пенсий возможно только через индексацию.

"Все средства на следующий год уже заложены: с 1 января страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6%, с 1 апреля – социальные, в октябре – военные. Даже если гипотетически отменить одну из категорий выплат, это никак не повлияет на размер остальных", – подчеркнул Нилов.

Ранее стало известно, что средний размер социальной пенсии в 2026 году составит 16,6 тысячи рублей. Как отметил депутат Госдумы Алексей Говырин, индексация на 6,8% запланирована на 1 апреля. По его словам, именно это повышение обеспечит указанный рост выплат.

