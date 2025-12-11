Средний размер социальной пенсии в РФ в 2026 году составит 16,6 тыс рублей

Фото: depositphotos/zaktatyana

Социальные пенсии в России вырастут с апреля 2026 года. Согласно расчетам РИА Новости, основанным на открытых данных, их средний размер достигнет 16,6 тысячи рублей.

Как отметил депутат Госдумы Алексей Говырин в интервью агентству, индексация на 6,8% запланирована на 1 апреля. По его словам, именно это повышение обеспечит указанный рост выплат.

При этом социальную пенсию получают нетрудоспособные граждане РФ – по старости, инвалидности или потере кормильца. Ее назначают, если человек не успел накопить необходимый страховой стаж и минимальное количество пенсионных баллов для страховой пенсии.

Ранее Говырин сообщил, что члены летных экипажей самолетов гражданской авиации и работники угольной промышленности получат перерасчет ежемесячной пенсионной надбавки четыре раза в течение 2026 года. По словам депутата, корректировка будет производиться с первого февраля, первого мая, первого августа и первого ноября.