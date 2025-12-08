Эксперт Епифанова: уволившийся в декабре пенсионер вправе рассчитывать на зарплату

Фото: depositphotos/mizar_219842

Уволившийся в декабре пенсионер вправе рассчитывать на получение заработной платы, компенсации за неиспользованный отпуск, а также возможных премий и иных поощрений. Об этом рассказала председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР), арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова.

Она напомнила, что Социальный фонд России (СФР) получает сведения об увольнении не позднее следующего рабочего дня. Далее примерно в течение месяца проводится перерасчет страховой пенсии с учетом всех пропущенных индексаций.

"Пенсия после перерасчета начинает выплачиваться со следующего месяца; в случае увольнения в декабре 2025 года корректировки коснутся января 2026 года, однако выплата увеличенной суммы будет осуществлена примерно через один – три месяца", – приводит слова Епифановой RT.

Она отметила, что новогодние праздники не влияют на автоматический процесс перерасчета пенсии. Однако сроки выплат могут смещаться из-за выходных. При этом перерасчет происходит без необходимости подачи заявлений. Январская пенсия выплачивается либо авансом в декабре, либо в начале января.

"При возобновлении работы после увольнения индексация сохраняется, однако, чтобы максимально эффективно использовать перерасчет, рекомендуется делать перерыв в работе не меньше месяца, поскольку неполный месяц считается нерабочим для целей индексации", – добавили эксперт.

С 1 января 2026 года страховые пенсии проиндексируют на 7,6%. Средства на это заложены в проекте бюджета Соцфонда. После индексации выплаты увеличатся почти на 2 тысячи рублей – с 25,2 тысячи до 27,1 тысячи рублей. В общей сложности это затронет 38 миллионов граждан.

При этом россияне могут более чем вдвое увеличить размер своей пенсии при выходе на нее на 10 лет позже, указывала депутат ГД Светлана Бессараб.