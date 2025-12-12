Форма поиска по сайту

12 декабря, 12:54

Спорт

Овечкин набрал 1 800 очков в регулярных чемпионатах и плей-офф

Фото: TASS/AP/Nick Wass

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сделал результативную передачу в матче с "Каролина Харрикейнз" и стал 11-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1 800 очков в регулярных чемпионатах и плей-офф, сообщает RT.

Хоккеист в сумме имеет 988 голов и 812 передач. Теперь он присоединился к списку легендарных игроков НХЛ, среди которых:

  1. Уэйн Гретцки – 3 237 очков;
  2. Марк Мессье – 2 181 очко;
  3. Яромир Ягр – 2 122 очка;
  4. Горди Хоу – 2 010 очков;
  5. Рон Фрэнсис – 1 941 очко;
  6. Стив Айзерман – 1 940 очков;
  7. Сидни Кросби – 1 919 очков;
  8. Марио Лемье – 1 895 очков;
  9. Джо Сакик – 1 829 очков;
  10. Марсель Дионн – 1 816 очков.

Ранее Овечкин стал первым за 15 лет игроком НХЛ, которому удалось оформить хет-трик после 40 лет. В матче против "Монреаль Канадиенс" он забросил три шайбы – первую уже на первой минуте, а последние две – в последние 40 секунд игры. До этого подобное достижение было у шведского защитника Никласа Лидстрема в 2010 году.

