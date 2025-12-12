12 декабря, 12:54Спорт
Овечкин набрал 1 800 очков в регулярных чемпионатах и плей-офф
Фото: TASS/AP/Nick Wass
Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сделал результативную передачу в матче с "Каролина Харрикейнз" и стал 11-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1 800 очков в регулярных чемпионатах и плей-офф, сообщает RT.
Хоккеист в сумме имеет 988 голов и 812 передач. Теперь он присоединился к списку легендарных игроков НХЛ, среди которых:
- Уэйн Гретцки – 3 237 очков;
- Марк Мессье – 2 181 очко;
- Яромир Ягр – 2 122 очка;
- Горди Хоу – 2 010 очков;
- Рон Фрэнсис – 1 941 очко;
- Стив Айзерман – 1 940 очков;
- Сидни Кросби – 1 919 очков;
- Марио Лемье – 1 895 очков;
- Джо Сакик – 1 829 очков;
- Марсель Дионн – 1 816 очков.
Ранее Овечкин стал первым за 15 лет игроком НХЛ, которому удалось оформить хет-трик после 40 лет. В матче против "Монреаль Канадиенс" он забросил три шайбы – первую уже на первой минуте, а последние две – в последние 40 секунд игры. До этого подобное достижение было у шведского защитника Никласа Лидстрема в 2010 году.