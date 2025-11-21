Форма поиска по сайту

21 ноября, 15:20

Спорт

Овечкин первым с 2010 года оформил хет-трик в НХЛ после достижения 40 лет

Фото: ТАСС/АР/Nick Wass

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин первым за 15 лет в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) оформил хет-трик после достижения 40 лет. До него это сделал шведский защитник Никлас Лидстрем в 2010 году.

Российский хоккеист в гостевом матче регулярного чемпионата лиги против клуба "Монреаль Канадиенс" забросил 3 шайбы. Он открыл счет на 1-й минуте, а в конце игры забросил 2 шайбы за 40 секунд. Последний гол он забил в пустые ворота. Встреча закончилась со счетом 8:4.

Овечкин отметился голевой передачей и стал первой звездой матча. Кроме того, он побил рекорд Уэйна Гретцки по голам без учета шайб в пустые ворота и повторил рекорд по самой длительной голевой серии среди игроков не моложе 40 лет.

Ранее сообщалось, что капитан "Вашингтон Кэпиталз" вошел в десятку лучших игроков по числу побед в НХЛ. Он обошел в рейтинге канадца Рэя Бурка, однако первое место в лиге занимает Лидстрем.

Александр Овечкин трижды за матч обновил свой же снайперский рекорд НХЛ

