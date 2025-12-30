Премьер Польши заявил, что мир на Украине может наступить в ближайшие недели

Фото: ТАСС/EPA/FILIP SINGER

Премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с другими европейскими лидерами, представителями Канады и НАТО заявил, что мир на Украине может быть достигнут в ближайшие недели, передает агентство Reuters.

"Мир уже не за горами, нет сомнений, что произошли события, дающие основания надеяться на то, что эта война может закончиться, и довольно быстро, но это все еще надежда, далеко не стопроцентная уверенность", – сказал он.

Туск уточнил, что фраза "не за горами" означает ближайшие недели, а не месяцы или годы.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп 28 декабря провели встречу во Флориде. По итогам переговоров американский лидер заявил, что нерешенными в контексте украинского урегулирования остаются еще 1–2 сложных вопроса, включая статус Донбасса.

До этого Трамп созванивался с Владимиром Путиным. Во время беседы российский лидер детально изложил президенту США аргументы о важности фундаментальных договоренностей, достигнутых Москвой и Вашингтоном на саммите в Анкоридже.