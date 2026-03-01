IRIB: Иран начал ракетный обстрел Израиля

Фото: AP Photo/Mahmoud Illean

Вооруженные силы Ирана вновь начали новую серию ракетных ударов по территории Израиля. Об этом сообщает государственное телевидение Исламской Республики.

Цели ударов не раскрываются. Однако израильский телеканал N12 сообщает, что сейчас в некоторых районах еврейского государства работает воздушная тревога. ВВС Ирана уже атаковали базы США в странах Персидского залива и Иракском Курдистане (автономный регион на севере Ирака).

В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что израильские ВВС на основе разведданных наносят серию ударов по объектам руководства Ирана в Тегеране. До этого атаки были реализованы для "установления превосходства в воздухе и прокладывания пути на Тегеран".

В частности, как сообщает иранское агентство Mehr, сильные взрывы уже прогремели в районе перекрестка Каср на востоке Тегерана и улицы Сейед-Хандан на северо-востоке города.

Также Армия обороны Израиля подтвердила, что ликвидировала 28 февраля верховного лидера Ирана Али Хаменеи во время высокоточной операции, проведенной ВВС Израиля на основе разведданных. В тот момент, по данным ЦАХАЛ, Хаменеи находился в резиденции в центре Тегерана вместе с другими высокопоставленными лицами.

При этом президент Ирана Масуд Пезешкиан находится в безопасности, сообщил замглавы администрации президента Ирана по связям с общественностью Мохаммад-Мехди Табатабаи в соцсети X. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил, что главнокомандующий генерал Мохаммад Пакпур погиб во время военной операции США и Израиля. На эту должность теперь назначен генерал-майора Ахмеда Вахиди, сообщает портал Nasr.

Между тем Оманское информационное агентство со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает об атаке двух БПЛА на коммерческий порт Дукм, который находится на побережье Аравийского моря в Омане.

По предварительным данным, один дрон поразил мобильное общежитие, в результате чего пострадал один иностранный сотрудник. Второй беспилотник, как сообщает издание, упал в районе топливных резервуаров. В результате жертв, а также материального ущерба не выявлено.

Также оманский центр морской безопасности сообщил, что был обстрелян у берегов Омана нефтяной танкер Skylight, который плавал под флагом Палау. В результате 4 человека пострадали, экипаж судна эвакуирован.

Кроме того, власти Бахрейна сообщили об отражении новой волны баллистических ракет и БПЛА. В частности, как сообщает Национальный центр связи, обломки рухнули в ряде районов страны. В настоящее время специалисты выясняют, есть ли погибшие.

Помимо этого, перехватили несколько целей и силы ПВО Кувейта. В Генштабе кувейтской армии в соцсети X уточнили, что в результате случившегося никто не пострадал.

Израиль и США начали совместную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ на это Иран атаковал Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Иранское правительство после гибели Хаменеи объявило 40-дневный траур, а также приняло решение в знак скорби сделать нерабочими следующие 7 дней в государстве. Глава Белого дома Дональд Трамп счел смерть верховного лидера исламского государства единственным шансом для иранского народа "вернуть свою страну".

В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал убийство Хаменеи чудовищным преступлением и подчеркнул, что оно не будет оставлено без последствий.

