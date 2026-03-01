Fars: четыре члена семьи Хаменеи погибли при ударах США и Израиля

Фото: ТАСС/Zuma

Четыре члена семьи верховного лидера Ирана Али Хаменеи скончались в результате авиационных ударов со стороны Израиля и США. Об этом сообщает агентство Fars.

По информации журналистов, речь идет о дочери, зяте и внуке Хаменеи, а также об одной из его невесток.

Израиль совместно с США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в исламской республике объявили чрезвычайное положение. В ответ на это Иран ответно атаковал Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что США начали "масштабную операцию" против Ирана. По его словам, действия Ирана напрямую угрожали США, в том числе американским войскам и военным базам за рубежом, а также союзникам Штатов в Европе.

Позже Трамп объявил о гибели верховного лидера Ирана в результате обстрелов. Глава Белого дома назвал смерть Хаменеи единственным шансом для иранского народа "вернуть свою страну".