Фото с мечом пророка Мухаммеда появилось в соцсетях Хаменеи

Фото: x.com/Khamenei_fa

Фото с пылающим мечом пророка Мухаммеда было опубликовано в аккаунте верховного лидера Ирана Али Хаменеи в социальной сети Х.

На картинке изображен почитаемый в Иране первый шиитский имам Али с горящим в руке мечом пророка Мухаммеда под названием Зульфикар.

Пост был опубликован примерно в то же время, когда президент США Дональд Трамп объявил о смерти Хаменеи в результате ударов американских и израильских сил по территории Ирана.

При этом Трамп подчеркнул, что интенсивные и точечные бомбардировки в Иране будут продолжаться без перерыва в течение всей недели или "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке".

Израиль совместно с США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в исламской республике объявили чрезвычайное положение. В ответ на это Иран ответно атаковал Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи. В ходе беседы российский дипломат осудил "ничем не спровоцированные" атаки США и Израиля на Исламскую Республику.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил крупномасштабную атаку США и Израиля на Иран, а также удары Тегерана по территориям ОАЭ, Катара, Бахрейна и других стран региона. По его словам, нынешняя эскалация на Ближнем Востоке может запустить цепочку событий, которые никто не сможет контролировать.