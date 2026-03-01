КСИР Ирана объявил "самую ожесточенную" операцию против Израиля и США

Фото: depositphotos/zabelin

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) анонсировал начало "самой ожесточенной" операции против Израиля и американских баз на Ближнем Востоке. Заявление КСИР приводит издание Fars.

"В ближайшие минуты начнется самая ожесточенная наступательная операция в истории вооруженных сил Ирана против Израиля и американских террористических баз", – говорится в заявлении корпуса.

Данная операция станет ответом на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Хаменеи погиб в результате удара по его резиденции утром 28 февраля. Правительство Ирана объявило 40-дневный траур после гибели верховного лидера страны. Кроме того, в знак скорби следующие 7 дней в Иране будут нерабочими.

Президент США Дональд Трамп назвал смерть Хаменеи единственным шансом для иранского народа "вернуть свою страну". Он выразил надежду, что иранские правоохранители мирно объединятся с протестующими и будут работать вместе, чтобы "вернуть стране величие, которого она заслуживает".

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал убийство Хаменеи ужасным преступлением, подчеркнув, что оно не останется безнаказанным.

Израиль совместно с США наносят удары по Ирану с 28 февраля, из-за чего в исламской республике объявили чрезвычайное положение. В ответ на это Иран атаковал Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.