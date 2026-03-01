"Аэрофлот" вынужденно отменил рейсы в и из Дубая и Абу-Даби на 1 марта

Фото: depositphotos/nitinut380

"Аэрофлот" вынужденно отменил все рейсы в и из Дубая и Абу-Даби на воскресенье, 1 марта, в связи с продлением временных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ, следует из заявления пресс-службы авиакомпании.

Пассажирам предложено оформить возврат билетов или переоформить их на ближайшие доступные даты при наличии свободных мест. Все необходимые уведомления будут направлены им по контактам, указанным при бронировании.

Авиаперевозчик добавляет, что из-за массового аннулирования полетов всех авиакомпаний в и из ОАЭ, "Аэрофлот" организовал проживание в отелях Дубая и Абу-Даби для 790 пассажиров. Однако часть из них разместились самостоятельно, поскольку предпочла свои варианты проживания.

О корректировке расписания из-за ограничений в ОАЭ предупредила и пресс-служба компании "Победа".

Клиентам рекомендуется проверять статус своих рейсов перед выходом в аэропорт. Это можно сделать через чат-бота, на сайте авиагавани отправления, по электронной почте, указанной при бронировании, или по СМС.

В пресс-службе также отметили, что все службы авиакомпании работают в усиленном режиме, обеспечивая своевременное информирование и обслуживание пассажиров в соответствии с российскими авиационными правилами и стандартами компании.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" также отменила вылеты в Дубай и обратно на 1 марта из-за продления ограничений на выпуск и прием самолетов в ОАЭ, сообщает пресс-служба перевозчика.

В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем телеграм-канале о новом ракетном обстреле своей территории. В ответ Исламская Республика выпустила дополнительный удар в сторону Израиля, а также организовала меры по перехвату ракет.

Израиль при поддержке США нанес удар по Ирану 28 февраля, после чего в исламской республике было объявлено чрезвычайное положение. Вскоре Иран провел ответную атаку по Израилю и военным базам Штатов в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Утром того же дня погиб верховный лидер республики Али Хаменеи. Он скончался от удара по его резиденции. Правительство Ирана объявило 40-дневный траур.

Американский лидер Дональд назвал смерть Хаменеи единственным шансом для иранского народа "вернуть свою страну". Он также пригрозил продолжением бомбардировок республики до тех пор, пока не будет достигнут мир на Ближнем Востоке.

На фоне атак Израиль и Иран закрыли воздушное пространство. Все гражданские аэропорты приостановили работу, после чего российские авиакомпании сообщили о временном прекращении полетов в эти страны.

Закрытие воздушного пространства на Ближнем Востоке привело к отмене 29 рейсов компаний РФ и 31 – иностранных. Росавиация и Минтранс продолжают держать ситуацию с полетами на особом контроле.