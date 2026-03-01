Средства ПВО ОАЭ с начала эскалации перехватили 167 ракет и 541 беспилотник

Фото: ТАСС/АР

С начала эскалации конфликта силы противовоздушной обороны (ПВО) Объединенных Арабских Эмиратов перехватили 167 ракет и 541 беспилотник, запущенные с территории Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны ОАЭ.

Из них удалось уничтожить 152 ракеты, а еще 13 упали в море. Вместе с ними военные сбили две крылатые ракеты.

В свою очередь, среди дронов 506 были нейтрализованы. При этом 35 аппаратов достигли территории страны, нанеся материальный ущерб.

В оборонном ведомстве также уточнили, что в результате ударов погибли три человека, среди которых граждане Пакистана, Непала и Бангладеш. Еще 58 человек получили ранения различной степени тяжести.

В числе пострадавших оказались граждане ОАЭ, Египта, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана и Афганистана. Причем россияне в этом списке не значатся.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне агрессии и убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи задалась вопросом о том, что будет написано в следующем докладе Госдепартамента США о свободе религий в мире.

"Интересно будет почитать следующий доклад Госдепа США о ситуации со свободой религий в мире", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана28 февраля. В ответ власти республики ввели чрезвычайное положение и приказали нанести удары по еврейскому государству и американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Во время одного из ударов погиб Хаменеи, в связи с чем в стране объявили 40-дневный траур. Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выразили свои соболезнования и осудили убийство Хаменеи.

Спустя время Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о старте 7-го и 8-го этапов операции "Правдивое обещание-4" в ответ на агрессию. В частности, взрывы уже прогремели в районе аэропорта Абу-Даби.