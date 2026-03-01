Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 марта, 16:14

Происшествия

Средства ПВО ОАЭ с начала эскалации перехватили 167 ракет и 541 беспилотник

Фото: ТАСС/АР

С начала эскалации конфликта силы противовоздушной обороны (ПВО) Объединенных Арабских Эмиратов перехватили 167 ракет и 541 беспилотник, запущенные с территории Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны ОАЭ.

Из них удалось уничтожить 152 ракеты, а еще 13 упали в море. Вместе с ними военные сбили две крылатые ракеты.

В свою очередь, среди дронов 506 были нейтрализованы. При этом 35 аппаратов достигли территории страны, нанеся материальный ущерб.

В оборонном ведомстве также уточнили, что в результате ударов погибли три человека, среди которых граждане Пакистана, Непала и Бангладеш. Еще 58 человек получили ранения различной степени тяжести.

В числе пострадавших оказались граждане ОАЭ, Египта, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана и Афганистана. Причем россияне в этом списке не значатся.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне агрессии и убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи задалась вопросом о том, что будет написано в следующем докладе Госдепартамента США о свободе религий в мире.

"Интересно будет почитать следующий доклад Госдепа США о ситуации со свободой религий в мире", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана28 февраля. В ответ власти республики ввели чрезвычайное положение и приказали нанести удары по еврейскому государству и американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Во время одного из ударов погиб Хаменеи, в связи с чем в стране объявили 40-дневный траур. Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выразили свои соболезнования и осудили убийство Хаменеи.

Спустя время Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о старте 7-го и 8-го этапов операции "Правдивое обещание-4" в ответ на агрессию. В частности, взрывы уже прогремели в районе аэропорта Абу-Даби.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика