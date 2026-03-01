Путин выразил глубокие соболезнования в связи с убийством Хаменеи

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера республики Али Хаменеи.

"Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Верховного руководителя, правительству и всему народу Ирана", – следует из сообщения, опубликованного на сайте Кремля.

По мнению российского лидера, преступление было совершено с явным пренебрежением к человеческим ценностям и международному праву. Путин заверил, что в России Хаменеи запомнится как выдающийся государственный деятель, который внес значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений между Москвой и Тегераном, а также в выведение их на высокий уровень стратегического партнерства.

О смерти Хаменеи стало известно ночью 1 марта. Он погиб в своей резиденции после начавшейся военной операции Израиля и США против Ирана.

В связи с трагедией правительство исламской республики объявило 40-дневный траур, а также приняло решение в знак скорби сделать нерабочими следующие 7 дней в государстве. Вместе с тем власти сформировали руководящий совет, который будет исполнять обязанности погибшего до избрания преемника.

Однако американский президент Дональд Трамп неоднозначно отреагировал на смерть Хаменеи, назвав произошедшее единственным шансом для иранского народа "вернуть свою страну". Одновременно с этим он призвал правоохранителей и протестующих мирно объединить усилия для возвращения государству былого величия.

Комментируя заявление последнего, Пезешкиан охарактеризовал убийство верховного лидера чудовищным преступлением, предупредив о последствиях.