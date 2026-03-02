Дуров заявил, что Дубай под обстрелами все равно безопаснее Европы

Фото: AP Photo/Tatan Syuflana

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что ему пришлось уехать из Дубая в Европу неделю назад. Теперь он хочет вернуться в ОАЭ, посетовав на преступность в европейских странах.

"Я не только пропускаю бесплатные фейерверки из Ирана, но и подвергаю себя большему риску. Учитывая уровень преступности в Европе, Дубай статистически безопаснее даже при летающих ракетах. Не могу дождаться, когда вернусь обратно", – написал Дуров в своем телеграм-канале.

В этой же публикации Дуров решил рассказать о новом обновлении Telegram.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как Израиль и США нанесли удары по Ирану 28 февраля, из-за чего в республике было объявлено чрезвычайное положение. В ответ на это Иран атаковал Израиль, а также американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Одна из иранских ракет упала возле пятизвездочного отеля Fairmont The Palm в Дубае. Кроме того, беспилотник поразил знаменитый отель Бурдж-аль-Араб. Посетителей эвакуировали на улицу, информации о возможных пострадавших не было.

В ходе эскалации иранский БПЛА также атаковал терминал международного аэропорта Дубая. В результате произошедшего один человек погиб и еще семеро пострадали.