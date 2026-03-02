Обломки БПЛА упали на многоэтажный жилой дом в Новороссийске

Фото: 123RF.com/aapsky

Средства ПВО отражают атаку БПЛА в Новороссийске. Обломки одного из дронов попали в многоэтажный дом, была повреждена кровля. О происшествии сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал. На месте работают специальные и экстренные службы. При необходимости на базе школы № 29 будет развернут пункт временного размещения.

Тем временем угроза атаки беспилотников была объявлена в Сочи. В городе работают сирены воздушной тревоги.

Ранее женщина-волонтер погибла и еще одна оказалась тяжело ранена из-за удара украинского дрона по автомобилю в Запорожской области. Инцидент произошел на трассе Васильевка – Бердянск в районе Черниговского муниципального округа.

Еще два мирных жителя получили травмы в результате атак украинских беспилотников по территории Белгородской области. В частности, в городе Шебекино мужчина получил осколочное ранение и перелом плеча после удара FPV-дрона по автомобилю.