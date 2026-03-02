Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 15:36

Туризм

В РСТ опровергли информацию о штрафах за отказы от туров в ОАЭ

Фото: depositphotos/Maximkostenko

Информация о крупных штрафах для туристов за отказы от туров в ОАЭ не соответствует действительности. Об этом заявил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

Ранее в телеграм-канале "SHOT ПРОВЕРКА" появилась информация, что россияне якобы получают штрафы на сотни тысяч рублей от туроператоров из-за отказа от туров в ОАЭ. Сдать авиабилеты и получить полный возврат также не получается.

В результате кто-то отказывается от туров и выплачивает штраф, однако другие советуют ждать официальной отмены рейса, чтобы вернуть полную сумму.

"Клиентам предлагаются переносы дат поездок, а также альтернативные направления, в том числе Турция, Египет и страны Азии", – приводит слова Абдюханова ТАСС.

2 марта первый более чем за двое суток пассажирский самолет вылетел в российскую столицу из Абу-Даби. Борт Etihad Airways должен сесть в Москве примерно в 21:36. Кроме того, из столицы Омана Маската вылетел рейс авиакомпании Oman Air. Он прибудет в столичный аэропорт Шереметьево в 21:53.

Обстановка на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля из-за ударов США и Израиля по Ирану и ответных атак со стороны Тегерана.

Из-за эскалации конфликта Израиль, Иран и другие страны Персидского залива закрыли свое воздушное пространство. Российские авиакомпании при этом предупредили пассажиров о временном прекращении полетов в эти государства.

Москвичи могут сдать авиабилеты в Арабские Эмираты

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
туризмполитиказа рубежом

Главное

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика