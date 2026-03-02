02 марта, 15:36Туризм
В РСТ опровергли информацию о штрафах за отказы от туров в ОАЭ
Информация о крупных штрафах для туристов за отказы от туров в ОАЭ не соответствует действительности. Об этом заявил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.
Ранее в телеграм-канале "SHOT ПРОВЕРКА" появилась информация, что россияне якобы получают штрафы на сотни тысяч рублей от туроператоров из-за отказа от туров в ОАЭ. Сдать авиабилеты и получить полный возврат также не получается.
В результате кто-то отказывается от туров и выплачивает штраф, однако другие советуют ждать официальной отмены рейса, чтобы вернуть полную сумму.
"Клиентам предлагаются переносы дат поездок, а также альтернативные направления, в том числе Турция, Египет и страны Азии", – приводит слова Абдюханова ТАСС.
2 марта первый более чем за двое суток пассажирский самолет вылетел в российскую столицу из Абу-Даби. Борт Etihad Airways должен сесть в Москве примерно в 21:36. Кроме того, из столицы Омана Маската вылетел рейс авиакомпании Oman Air. Он прибудет в столичный аэропорт Шереметьево в 21:53.
Обстановка на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля из-за ударов США и Израиля по Ирану и ответных атак со стороны Тегерана.
Из-за эскалации конфликта Израиль, Иран и другие страны Персидского залива закрыли свое воздушное пространство. Российские авиакомпании при этом предупредили пассажиров о временном прекращении полетов в эти государства.
