Второе судно атаковано при попытке пройти через Ормузский пролив

Фото: depositphotos/Asteri

Второе судно, "пытавшееся незаконно пройти" через Ормузский пролив, атаковано. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

В качестве подтверждения СМИ привело кадры возгорания на судне, похожим на танкер. Журналисты утверждают, что оно тонет.

Первый танкер был атакован 1 марта. Танкер-нарушитель якобы пытался незаконно переплыть по Ормузскому проливу.

Также СМИ писали, что около берегов Омана в результате удара был поврежден нефтяной танкер Маршалловых островов MKD Vyom. Предварительно, инцидент произошел в 44,4 морского миля к северо-западу от Маската.

Ормузский пролив был закрыт для движения судов с 28 февраля. Это связано с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, которая возникла после ударов Израиля и США по Ирану.

В качестве ответа Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы, расположенные в странах Персидского залива.

По последним данным, Иран запустил в сторону Израиля 11-ю волну ракет. Они направлены на цели в районе города Беэр-Шева на юге страны.