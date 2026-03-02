02 марта, 16:17Политика
Второе судно атаковано при попытке пройти через Ормузский пролив
Фото: depositphotos/Asteri
Второе судно, "пытавшееся незаконно пройти" через Ормузский пролив, атаковано. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.
В качестве подтверждения СМИ привело кадры возгорания на судне, похожим на танкер. Журналисты утверждают, что оно тонет.
Первый танкер был атакован 1 марта. Танкер-нарушитель якобы пытался незаконно переплыть по Ормузскому проливу.
Также СМИ писали, что около берегов Омана в результате удара был поврежден нефтяной танкер Маршалловых островов MKD Vyom. Предварительно, инцидент произошел в 44,4 морского миля к северо-западу от Маската.
Ормузский пролив был закрыт для движения судов с 28 февраля. Это связано с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, которая возникла после ударов Израиля и США по Ирану.
В качестве ответа Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы, расположенные в странах Персидского залива.
По последним данным, Иран запустил в сторону Израиля 11-ю волну ракет. Они направлены на цели в районе города Беэр-Шева на юге страны.
