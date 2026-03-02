ТАСС: аэропорт Дубая отправил первый с начала суток пассажирский самолет

02 марта, 19:11Транспорт
Фото: depositphotos/nitinut380
Аэропорт Дубая отправил первый с начала суток пассажирский самолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах.
Маршрут борта пролегает до Самарканда, уточнил собеседник агентства.
В свою очередь, генконсул Максим Владимиров в беседе с "Вестями" заявил, что авиаперевозчики уже прорабатывают организацию дополнительных рейсов из Дубая и смогут в кратчайшие сроки вывезти всех российских туристов.
О возобновлении работы авиагавани Дубая в ограниченном режиме немногим ранее сообщало управление по связям с общественностью эмирата. Речь шла о международном аэропорту Дубая и аэропорту Аль-Мактум. Тем не менее пресс-служба ведомства призвала пассажиров не приезжать в аэровокзалы до тех пор, пока авиаперевозчики не подтвердят точное время вылета.
О закрытии воздушного пространства Израиля, Ирана и других стран Персидского залива стало известно после начавшейся 28 февраля совместной операции еврейского государства и США против исламской республики.
В связи с этим российские авиакомпании временно прекратили полеты в Иран и Израиль, однако продолжили выполнение рейсов в страны Персидского залива по обходным маршрутам.
В частности, 2 марта аэропорт Абу-Даби выполнил первый за более чем двое суток пассажирский рейс в Москву. Время прибытия запланировано на 21:36 по московскому времени.
Пилот рассказал о развитии авиасообщения в условиях конфликта на Ближнем Востоке