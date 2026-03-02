Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 14:17

Транспорт

Первый за более чем двое суток пассажирский борт вылетел из Абу-Даби в Москву

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Первый за более чем двое суток пассажирский самолет вылетел в Москву из международного аэропорта Заид в Абу-Даби, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Из-за закрытия воздушного пространства большинства стран Ближнего Востока самолет полетит окружным маршрутом. Уточняется, что время в пути составит примерно 7 часов 25 минут.

Прилет рейса в Москву ожидается примерно в 21:36 по московскому времени, сообщили в пресс-службе столичного аэропорта Шереметьево. Речь идет о рейсе EY843 авиакомпании Etihad Airways, согласно онлайн-табло аэрогавани Абу-Даби.

Ситуация в регионе резко обострилась после того, как 28 февраля США и Израиль нанесли удар по Ирану, а тот нанес ответный удар, в том числе по американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Израиль, Иран и другие страны Персидского залива закрыли воздушное пространство. Российские авиакомпании, в свою очередь, предупредили пассажиров о временном прекращении полетов в эти государства.

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке обстановка в российских аэропортах остается спокойной, скоплений пассажиров нет, указывали в Минтрансе России. В понедельник, 2 марта, международный аэропорт Заид в Абу-Даби уже отправил первый за сутки рейс. Им был грузовой борт, который вылетел в Гонконг.

Десятки тысяч россиян не могут вернуться домой из-за закрытия неба на Ближнем Востоке

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
транспорттуризмполитиказа рубежом

Главное

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика