Первый за более чем двое суток пассажирский борт вылетел из Абу-Даби в Москву

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Первый за более чем двое суток пассажирский самолет вылетел в Москву из международного аэропорта Заид в Абу-Даби, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Из-за закрытия воздушного пространства большинства стран Ближнего Востока самолет полетит окружным маршрутом. Уточняется, что время в пути составит примерно 7 часов 25 минут.

Прилет рейса в Москву ожидается примерно в 21:36 по московскому времени, сообщили в пресс-службе столичного аэропорта Шереметьево. Речь идет о рейсе EY843 авиакомпании Etihad Airways, согласно онлайн-табло аэрогавани Абу-Даби.

Ситуация в регионе резко обострилась после того, как 28 февраля США и Израиль нанесли удар по Ирану, а тот нанес ответный удар, в том числе по американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Израиль, Иран и другие страны Персидского залива закрыли воздушное пространство. Российские авиакомпании, в свою очередь, предупредили пассажиров о временном прекращении полетов в эти государства.

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке обстановка в российских аэропортах остается спокойной, скоплений пассажиров нет, указывали в Минтрансе России. В понедельник, 2 марта, международный аэропорт Заид в Абу-Даби уже отправил первый за сутки рейс. Им был грузовой борт, который вылетел в Гонконг.

