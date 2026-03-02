Форма поиска по сайту

02 марта, 15:46

Общество
Врач Болибок: мимоза и все виды акации в букете могут спровоцировать аллергию

Мужчинам перед 8 Марта рассказали, какие цветы могут быть опасны

Фото: 123RF.com/serezniy

Мимоза и все виды акации в букетах, которые мужчины будут дарить женщинам на 8 Марта, могут вызвать аллергическую реакцию. Об этом в беседе с изданием "Абзац" предупредил врач-аллерголог Владимир Болибок.

Он пояснил, что мимоза, которая также известна как акация серебристая, выделяет очень много пыльцы. При этом аллергия на нее чаще встречается в южных регионах России, где растут разные виды акации.

Также существует риск перекрестной аллергии. Например, если у женщины ранее возникали негативные реакции на полынь и амброзию, то иммунитет может так же отреагировать и на ромашку.

Причиной возникновения аллергии может стать не только пыльца, но и запах, отметил специалист. Он подчеркнул, что за цветами для букетов специально ухаживают так, чтобы они практически не пахли. Однако иногда в цветочных лавках можно найти и ярко пахнущие розы, выращенные любителями.

Ранее средняя стоимость букета из семи красных роз в крупнейших российских городах составила 2 220 рублей. По данным аналитиков, наиболее доступные букеты продаются в Уфе, Воронеже и Екатеринбурге. Самые дорогие розы – в Перми, Санкт-Петербурге и Казани. При этом в Москве стоимость такого букета составляет 2 325 рублей.

Цветы могут подорожать на 15–20% в Москве к 8 Марта

