Врач Болибок: мимоза и все виды акации в букете могут спровоцировать аллергию

Фото: 123RF.com/serezniy

Мимоза и все виды акации в букетах, которые мужчины будут дарить женщинам на 8 Марта, могут вызвать аллергическую реакцию. Об этом в беседе с изданием "Абзац" предупредил врач-аллерголог Владимир Болибок.

Он пояснил, что мимоза, которая также известна как акация серебристая, выделяет очень много пыльцы. При этом аллергия на нее чаще встречается в южных регионах России, где растут разные виды акации.

Также существует риск перекрестной аллергии. Например, если у женщины ранее возникали негативные реакции на полынь и амброзию, то иммунитет может так же отреагировать и на ромашку.

Причиной возникновения аллергии может стать не только пыльца, но и запах, отметил специалист. Он подчеркнул, что за цветами для букетов специально ухаживают так, чтобы они практически не пахли. Однако иногда в цветочных лавках можно найти и ярко пахнущие розы, выращенные любителями.

