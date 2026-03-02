ABC: все военные базы США приведены в состояние повышенной боевой готовности

Фото: 123RF.com/peopleimages12

Все американские военные базы приведены в состояние повышенной готовности, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на американского чиновника.

На базах введен режим повышенной угрозы "Браво", что определяется как возникновение повышенной или более предсказуемой угрозы террористической деятельности. Это наивысший уровень перед непосредственной или вероятной угрозой нападения.

При этом глава Пентагона Пит Хегсет назвал операцию США против Ирана "Эпическая ярость" воздушной, не упомянув возможный наземный компонент военной операции.

"Два дня назад <...> военное министерство начало операцию "Эпическая ярость" – наиболее смертоносную, наиболее сложную и наиболее точную воздушную операцию в истории", – цитирует его ТАСС.

28 февраля Израиль объявил о нанесении ударов по Ирану, назвав операцию "Львиный рев", также к атакам присоединились американские войска, которые наносили удары по целям с моря и воздуха.

В результате военной операции погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Всего с момента начала операции в результате атак скончались как минимум 555 жителей Ирана. Кроме того, известно о четырех погибших американских военных.

