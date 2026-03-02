В Пентагоне заявили, что первый удар по Ирану нанес Израиль

Фото: AP Photo/Mohsen Ganji

Первый удар по территории Ирана в ходе военной операции против исламской республики нанес Израиль, сообщил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн.

"Это была атака <...> Израиля при поддержке разведывательного сообщества США", – цитирует представителя Пентагона ТАСС.

По словам Кейна, в начальной стадии операции были задействованы свыше сотни самолетов. При этом к настоящему времени системы противовоздушной обороны (ПВО) США и их партнеров перехватили сотни баллистических ракет со стороны Ирана.



США и Израиль нанесли удар по Ирану 28 февраля, чтобы якобы устранить угрозы со стороны исламской республики. В ответ Тегеран ударил по Израилю и военным базам США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.



В результате военной операции Штатов и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави.