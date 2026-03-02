Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 17:13

Происшествия
Главная / Новости /

Metro: супруги в США обнаружили, что сосед отравлял их еду спреем от насекомых

Американская пара обвинила соседа в отравлении еды средством от насекомых

Фото: metro.co.uk

В США супруги обнаружили, что их сосед по квартире разбрызгивал на еду спрей для борьбы с насекомыми, сообщает Metro.

Жители Лос-Анджелеса Билли Сонхоппер и ее муж Дэвид долгое время жаловались докторам на ухудшение здоровья, в том числе боли в груди и животе. Когда у Дэвида выявили повреждение печени, врач заподозрил, что его могли отравить. Тогда супруги решили установить видеокамеры на общей кухне.

Как утверждают пострадавшие, на полученных записях их сосед Тимоти Брэдбери в противогазе распыляет на продукты вещество, которое похоже на средство от насекомых. По словам Дэвида, сосед обрабатывал не только овощи, фрукты и другую еду, но и кофеварку, а также консервы, специи и другие запасы из кладовки.

Супруги подчеркивают, что Тимоти не ограничился только отравлением еды. Они также обвиняют его в поджоге и порче имущества, в том числе автомобиля.

После вмешательства полиции Тимоти Брэдбери задержали по обвинению в предумышленном отравлении продуктов питания, напитков, лекарств или воды с намерением причинить вред. Расследование этого дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в США 44-летняя мать застрелила сына и дочь, а затем покончила с собой. Правоохранители решили проверить их дом после того, как к ним обратился отец семейства, который в это время находился в командировке в Южной Америке и более суток не мог связаться с родными.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика