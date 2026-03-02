Metro: супруги в США обнаружили, что сосед отравлял их еду спреем от насекомых

Фото: metro.co.uk

В США супруги обнаружили, что их сосед по квартире разбрызгивал на еду спрей для борьбы с насекомыми, сообщает Metro.

Жители Лос-Анджелеса Билли Сонхоппер и ее муж Дэвид долгое время жаловались докторам на ухудшение здоровья, в том числе боли в груди и животе. Когда у Дэвида выявили повреждение печени, врач заподозрил, что его могли отравить. Тогда супруги решили установить видеокамеры на общей кухне.

Как утверждают пострадавшие, на полученных записях их сосед Тимоти Брэдбери в противогазе распыляет на продукты вещество, которое похоже на средство от насекомых. По словам Дэвида, сосед обрабатывал не только овощи, фрукты и другую еду, но и кофеварку, а также консервы, специи и другие запасы из кладовки.

Супруги подчеркивают, что Тимоти не ограничился только отравлением еды. Они также обвиняют его в поджоге и порче имущества, в том числе автомобиля.

После вмешательства полиции Тимоти Брэдбери задержали по обвинению в предумышленном отравлении продуктов питания, напитков, лекарств или воды с намерением причинить вред. Расследование этого дела продолжается.

