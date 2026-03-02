Форма поиска по сайту

02 марта, 17:23

Культура

В Амстердаме обнаружили неизвестную картину Рембрандта

Фото: ТАСС/ANP/Sipa USA/Koen van Weel

Частный коллекционер передал музею Рейксмузеум в Амстердаме картину с библейской сценой. В результате выяснилось, что она была написана Рембрандтом, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на издание Welt.

Эксперты установили, что произведением была картина "Видение Захарии в храме" (1633 год). Ее передали музею из частной коллекции для исследования при помощи современных технологий.

"Анализ материалов, стилистическое и тематическое сходство, изменения, внесенные Рембрандтом, и общее качество картины – все это подтверждает вывод о том, что эта картина является подлинным произведением Рембрандта ван Рейна", – отметил представитель учреждения.

На картине изображена сцена, в которой архангел Гавриил сообщает священнику Захарии о рождении сына, Иоанна Крестителя. При этом сам Гавриил не показан, однако на его присутствие отсылает свет в правом верхнем углу.

Ранее картина фламандского художника Питера Пауля Рубенса "Христос на кресте", которая считалась утерянной более 400 лет, была продана на аукционе в Версале за 2,9 миллиона евро, включая комиссию. Произведение искусства оценивалось в 1–2 миллиона евро, а стартовая цена находилась в диапазоне 500 тысяч. Оценщик и глава аукционного дома Osenat Жан-Пьер Осена нашел картину в одном из особняков Парижа.

