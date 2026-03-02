Apple официально представила iPhone 17e

Фото: apple.com

Американская корпорация Apple представила свой самый доступный смартфон пятого поколения – iPhone 17e, сообщается на сайте компании.

Внешне модель претерпела незначительные изменения, но по сравнению с предшественником она обладает более мощным процессором, поддержкой беспроводной зарядки MagSafe и увеличенным объемом памяти.

В частности, дисплей гаджета остался 6,1-дюймовым с частотой обновления 60 Ватт, однако его алюминиевые рамки стали тоньше. Новинка также получила улучшенное покрытие Ceramic Shield 2, которое, по утверждению производителей, в 3 раза увеличивает устойчивость к царапинам и значительно снижает бликование.

За высокую производительность смартфона отвечает однокристальная система Apple A19, представленная в сентябре 2025 года. Она поддерживает функции искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence.

При этом емкость аккумулятора пока не разглашается, но разработчики подчеркивают, что энергоэффективный чип обеспечивает продолжительное время работы устройства. В свою очередь, объем встроенной памяти в базовой версии увеличился вдвое – до 256 гигабайтов.

Еще одной важной новинкой стала поддержка магнитной зарядки MagSafe с мощностью 15 Ватт. Теперь владельцы смартфона смогут использовать фирменные подставки MagSafe, а также прикреплять к устройству аккумуляторы и другие аксессуары.

Помимо этого, iPhone 17e обладает степенью защиты IP68 от пыли и воды, а также поддерживает функции экстренного вызова SOS, помощи на дороге, отправки сообщений и поиска устройства через спутник.

Вместе с тем смартфон укомплектован одной основной камерой с разрешением 48 мегапикселей и 2-кратным оптическим зумом. Это позволяет получить эффект, аналогичный использованию двух камер в одном устройстве.

Несмотря на многочисленные улучшения, Apple не увеличила цену. Как и в прошлом году, стоимость базовой модели составила 599 долларов (примерно 46,5 тысячи рублей. – Прим. ред.).

Немногим ранее южнокорейская компания Samsung Electronics анонсировала новую серию смартфонов Galaxy S26. В линейку вошли модели Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra.

Все устройства оснащены интуитивными, проактивными и адаптивными функциями Galaxy AI. Они способны в фоновом режиме выполнять сложные задачи, позволяя пользователям сосредоточиться на результате.