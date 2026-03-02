Форма поиска по сайту

02 марта, 20:14

Политика
NourNews: Иран запустил сверхтяжелую ракету в сторону баз США на Ближнем Востоке

Иран запустил сверхтяжелую ракету в сторону баз США на Ближнем Востоке

Фото: ТАСС/EPA/ALAA BADARNEH

Иран осуществил запуск новейшей сверхтяжелой ракеты в направлении одной из американских военных баз на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство NourNews, опубликовав соответствующее видео.

В подписи к ролику указывается, что Исламская Республика в настоящее время проводит запуски ракет различного типа по объектам США в данном регионе.

В свою очередь, пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подтвердила начало 12-го этапа операции "Правдивое обещание – 4", направленной против объектов США и Израиля на Ближнем Востоке.

В рамках новой фазы иранские военные запустили 26 беспилотников и 5 баллистических ракет в направлении Бахрейна, ОАЭ и Кувейта. В частности, американская база Арифджан в Кувейте подверглась удару 12 дронов, командный центр Аль-Минхад в ОАЭ – 6 БПЛА и 5 ракет, а объекты американских ВМС в Бахрейне были атакованы 6 аппаратами.

Удары между тремя государствами продолжаются с 28 февраля, когда Израиль и США официально объявили о начале военной операции против Ирана.

В ходе одной из атак погиб верховный лидер Исламской республики Али Хаменеи. Также скончались министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави.

Число жертв среди мирного населения Ирана, по данным СМИ, составляет не менее 555 человек. Более того, различные разрушения коснулись 131 района государства.

Иран нанес удар по офису Нетаньяху и месторасположению командующего ВВС Израиля

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политика

