NourNews: Иран запустил сверхтяжелую ракету в сторону баз США на Ближнем Востоке

02 марта, 20:14
Иран осуществил запуск новейшей сверхтяжелой ракеты в направлении одной из американских военных баз на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство NourNews, опубликовав соответствующее видео.
В подписи к ролику указывается, что Исламская Республика в настоящее время проводит запуски ракет различного типа по объектам США в данном регионе.
В свою очередь, пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подтвердила начало 12-го этапа операции "Правдивое обещание – 4", направленной против объектов США и Израиля на Ближнем Востоке.
В рамках новой фазы иранские военные запустили 26 беспилотников и 5 баллистических ракет в направлении Бахрейна, ОАЭ и Кувейта. В частности, американская база Арифджан в Кувейте подверглась удару 12 дронов, командный центр Аль-Минхад в ОАЭ – 6 БПЛА и 5 ракет, а объекты американских ВМС в Бахрейне были атакованы 6 аппаратами.
Удары между тремя государствами продолжаются с 28 февраля, когда Израиль и США официально объявили о начале военной операции против Ирана.
В ходе одной из атак погиб верховный лидер Исламской республики Али Хаменеи. Также скончались министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави.
Число жертв среди мирного населения Ирана, по данным СМИ, составляет не менее 555 человек. Более того, различные разрушения коснулись 131 района государства.
