Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 18:19

Общество

Небольшое похолодание ожидается в Москве 3 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Небольшое похолодание ожидается в Москве во вторник, 3 марта. Об этом рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с ТАСС.

В этот день, по ее словам, в столице усилится северо-западный ветер, что и приведет к снижению температуры. Вместе с тем горожанам следует приготовиться к несильным осадкам в виде снега и мокрого снега, особенно ночью.

"В Москве около 0 градусов в течение суток и по области от минус 3 до плюс 2 днем", – уточнила синоптик.

Снежные осадки продолжатся и в среду, 4-го числа. При этом облачность будет переменной. Температура в мегаполисе в темное время суток опустится до 3–5 градусов мороза, а в области – до минус 2 – минус 12. Дневные значения будут варьироваться от 1 до 3 градусов тепла и от минус 2 – плюс 3 соответственно.

В четверг, 5 марта, погода останется облачной с небольшими осадками, продолжила Макарова. Согласно ее прогнозу, ночью в столице температура будет колебаться от 0 до минус 2 градусов, в Подмосковье — от 0 до минус 5. В светлое время суток в столичном регионе потеплеет до 2 градусов выше 0.

Однако уже в ночь на пятницу, 6-е число, показатели опустятся до 2–7 градусов мороза, а днем поднимутся лишь до плюс 1. В субботу, 7 марта, погода будет облачной с прояснениями и небольшими осадками. В темное время суток столбики термометров установятся на отметке в минус 3 – минус 8 градусов, а в светлое – плюс 4.

Между тем сугробы в мегаполисе за 5 дней уменьшились на 19 сантиметров. На метеостанции ВДНХ 2 марта высота снежного покрова составила около 54 сантиметров.

Однако полное их исчезновение, вероятно, затянется до апреля, предупреждал ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков. Он напомнил, что в условиях умеренного климата снег в Центральной России нередко выпадает даже весной. Подобная ситуация, например, наблюдалась в прошлом году.

Работы по очистке водосточной инфраструктуры продолжаются в Москве в период оттепели

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика