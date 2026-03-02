Небольшое похолодание ожидается в Москве 3 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Небольшое похолодание ожидается в Москве во вторник, 3 марта. Об этом рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с ТАСС.

В этот день, по ее словам, в столице усилится северо-западный ветер, что и приведет к снижению температуры. Вместе с тем горожанам следует приготовиться к несильным осадкам в виде снега и мокрого снега, особенно ночью.

"В Москве около 0 градусов в течение суток и по области от минус 3 до плюс 2 днем", – уточнила синоптик.

Снежные осадки продолжатся и в среду, 4-го числа. При этом облачность будет переменной. Температура в мегаполисе в темное время суток опустится до 3–5 градусов мороза, а в области – до минус 2 – минус 12. Дневные значения будут варьироваться от 1 до 3 градусов тепла и от минус 2 – плюс 3 соответственно.

В четверг, 5 марта, погода останется облачной с небольшими осадками, продолжила Макарова. Согласно ее прогнозу, ночью в столице температура будет колебаться от 0 до минус 2 градусов, в Подмосковье — от 0 до минус 5. В светлое время суток в столичном регионе потеплеет до 2 градусов выше 0.

Однако уже в ночь на пятницу, 6-е число, показатели опустятся до 2–7 градусов мороза, а днем поднимутся лишь до плюс 1. В субботу, 7 марта, погода будет облачной с прояснениями и небольшими осадками. В темное время суток столбики термометров установятся на отметке в минус 3 – минус 8 градусов, а в светлое – плюс 4.

Между тем сугробы в мегаполисе за 5 дней уменьшились на 19 сантиметров. На метеостанции ВДНХ 2 марта высота снежного покрова составила около 54 сантиметров.

Однако полное их исчезновение, вероятно, затянется до апреля, предупреждал ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков. Он напомнил, что в условиях умеренного климата снег в Центральной России нередко выпадает даже весной. Подобная ситуация, например, наблюдалась в прошлом году.