Снегопады могут задержаться в Москве до апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несмотря на календарную весну, снегопады могут возвращаться в столицу до апреля. Об этом Агентству "Москва" рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

"Возвращение снегопадов вполне возможно. Март у нас все-таки еще зимний месяц, поэтому возможно все – и холод, и снег", – сказал он.

Цыганков напомнил, что в России умеренный климат, поэтому снег нередко выпадает и весной. Например, в прошлом году снегопады можно было наблюдать в апреле, поэтому такая вероятность не исключена и сейчас.

Ранее сообщалось, что в марте в Москве ожидаются две волны холода. Первое возвращение мороза прогнозируется с 4 по 6 марта, после чего в городе будет потепление до положительных значений. Еще раз в столице похолодает уже 9–10 марта.

