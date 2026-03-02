Психолог Самбурский: модель "начальник-подчиненный" разрушит отношения с подростком

02 марта, 14:49Общество
Фото: depositphotos/Dmyrto_Z
Гиперопека, манипуляции и грубые оценки внешности со стороны родителей усиливают подростковый кризис. Об этом Москве 24 рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.
2 марта отмечается Всемирный день психического здоровья подростков. По словам эксперта, родителям важно понимать, что характер ребенка никогда не становится сложным внезапно: чаще всего его ломают ошибки в контакте со взрослым.
Самая большая из них – тотальный контроль. Подростки начинают требовать, чтобы с ними общались как со взрослыми: в противном случае появляется протест, в том числе отказ учиться, выполнять то, что от них требуют, отметил психолог.
Поэтому, когда подросток взрослеет, важно предоставлять ему некоторую автономию, возможность принимать самостоятельные решения. При этом необходимо давать ощущение, что взрослый рядом и всегда готов подстраховать, добавил эксперт.
"Не надо использовать в отношениях модель "начальник-подчиненный", лучше быть наставником. Подростку нужно ощущать уважение и возможность говорить на равных", – отметил Самбурский.
Он добавил: еще одна очень распространенная и опасная ситуация, когда родители видят подростка не как человека, а как некий проект. Такое часто происходит, если взрослые сами не реализовались или считают, что не сделали этого. Поэтому они начинают постоянно требовать от ребенка высоких оценок, участия в олимпиадах, достижений.
В целом всегда важно помнить, что многие подростки очень обидчивые. Поэтому взрослые должны быть крайне осторожными при оценке их действий, внешнего вида – высказывания в грубой форме моментально бьют по самооценке.
"Лучше говорить через "Я – высказывание". То есть не "Ты как-то странно оделась в такую погоду", а "Я переживаю, что ты так можешь замерзнуть". И всегда стараться снижать градус сарказма, потому что он может привести к травме, депрессивным реакциям и отказу пробовать что-либо новое", – предупредил эксперт.
Если же родители стали замечать, что поведение ребенка как-то резко поменялось: он начал уходить от общения, плохо спать, отказываться от еды, или же, наоборот, есть все, что только под руку попадется, важно обратиться за помощью к специалисту, заключил Самбурский.
