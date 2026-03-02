Психолог Самбурский: модель "начальник-подчиненный" разрушит отношения с подростком

Фото: depositphotos/Dmyrto_Z

Гиперопека, манипуляции и грубые оценки внешности со стороны родителей усиливают подростковый кризис. Об этом Москве 24 рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

2 марта отмечается Всемирный день психического здоровья подростков. По словам эксперта, родителям важно понимать, что характер ребенка никогда не становится сложным внезапно: чаще всего его ломают ошибки в контакте со взрослым.

Самая большая из них – тотальный контроль. Подростки начинают требовать, чтобы с ними общались как со взрослыми: в противном случае появляется протест, в том числе отказ учиться, выполнять то, что от них требуют, отметил психолог.





Станислав Самбурский клинический психолог При гиперконтроле родители очень часто манипулируют, пытаясь вызвать у сына или дочери чувство вины. Кажется, что это отличный способ добиться послушания – но только на коротком этапе. В перспективе это прямая дорожка, чтобы потерять близость с ребенком, который с каждым днем будет эмоционально отдаляться.

Поэтому, когда подросток взрослеет, важно предоставлять ему некоторую автономию, возможность принимать самостоятельные решения. При этом необходимо давать ощущение, что взрослый рядом и всегда готов подстраховать, добавил эксперт.

"Не надо использовать в отношениях модель "начальник-подчиненный", лучше быть наставником. Подростку нужно ощущать уважение и возможность говорить на равных", – отметил Самбурский.

Он добавил: еще одна очень распространенная и опасная ситуация, когда родители видят подростка не как человека, а как некий проект. Такое часто происходит, если взрослые сами не реализовались или считают, что не сделали этого. Поэтому они начинают постоянно требовать от ребенка высоких оценок, участия в олимпиадах, достижений.





Станислав Самбурский клинический психолог В свою очередь, у несовершеннолетнего на фоне подросткового кризиса меняется отношение с окружающими: сильно возрастает желание быть услышанным. И если дома ребенка только "инспектируют", он в конце концов пойдет к тем, кто не станет оценивать его по учебе, успехам, а будет просто воспринимать таким, какой он есть. Это в том числе может быть и плохая компания.

В целом всегда важно помнить, что многие подростки очень обидчивые. Поэтому взрослые должны быть крайне осторожными при оценке их действий, внешнего вида – высказывания в грубой форме моментально бьют по самооценке.

"Лучше говорить через "Я – высказывание". То есть не "Ты как-то странно оделась в такую погоду", а "Я переживаю, что ты так можешь замерзнуть". И всегда стараться снижать градус сарказма, потому что он может привести к травме, депрессивным реакциям и отказу пробовать что-либо новое", – предупредил эксперт.

Если же родители стали замечать, что поведение ребенка как-то резко поменялось: он начал уходить от общения, плохо спать, отказываться от еды, или же, наоборот, есть все, что только под руку попадется, важно обратиться за помощью к специалисту, заключил Самбурский.

