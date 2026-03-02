Форма поиска по сайту

02 марта, 16:00

Политика

Володин анонсировал новые меры против кибермошенников

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

В России необходимо усовершенствовать законодательную базу в сфере защиты граждан от мошенничества, оперативно реагируя на новые вызовы и схемы злоумышленников. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова передает пресс-служба нижней палаты парламента.

Как отметил парламентарий, борьба с кибермошенничеством – одно из ключевых направлений в работе депутатов. От этого, уточнил он, зависит безопасность россиян и сохранность их сбережений.

Володин напомнил, что в 2025 году было принято 11 федеральных законов в этой области. Новые меры носят комплексный характер и приносят результаты.

В то же время профильные комитеты ГД готовят еще несколько законопроектов, направленных на борьбу с мошенничеством, к процедуре второго чтения. В частности, предлагается установить дополнительные меры по пресечению действий людей, которые помогают аферистам в выводе похищенных денег, ограничить число банковских карт на одного гражданина, а также ввести обязательную маркировку международных звонков.

Более того, продолжил Володин, на рассмотрении Госдумы находятся проекты законов, которыми усиливается административная и уголовная ответственность за нарушение правил продажи сим-карт, в том числе иностранцам.

Спикер ГД также указал, что с 1 марта в стране вступили в силу новые нормы, направленные на борьбу с киберпреступностью. Например, была создана государственная система "Антифрод", которая позволит эффективнее выявлять мошенников и обмениваться информацией между ведомствами, предотвращая незаконные действия.

В "Антифроде" будут храниться сведения о злоумышленниках, их абонентских номерах, а также фишинговых сайтах. Доступ к системе получат Генпрокуратура, Следственный комитет, Центробанк, кредитные организации, операторы связи и организации, перечень которых установит российское правительство.

Кроме того, в соответствии с еще одним новым законом, микрофинансовые организации должны будут уведомлять ЦБ о попытках заключения договоров займа без добровольного согласия клиента.

Ранее в Москве выявили преступную группировку, которая обеспечивала работу сим-боксов для массовых телефонных атак на граждан РФ. Всего задержаны 29 администраторов, операторов, активаторов и курьеров. Всем им предъявлены обвинения и избраны меры пресечения.

Мошенники начали представляться сотрудниками антикоррупционного комитета ЦБ РФ

