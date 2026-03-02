В Москве выявили группировку, организовавшую массовые телефонные атаки на россиян

Фото: МАХ/"Следком"

Группировку, которая обеспечивала работу сим-боксов для массовых телефонных атак на россиян, выявили в Москве. В рамках дела были задержаны 29 администраторов, операторов, активаторов и курьеров, сообщило столичное управление Следственного комитета России в МАХ.

"В столичном регионе действовала организованная преступная группа, которая обеспечивала непрерывную работу сим-боксов для массовых телефонных атак на граждан РФ с целью хищения их денежных средств и иных противоправных действий", – рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Всем задержанным были предъявлены обвинения и избраны меры пресечения. Кроме того, в ходе обысков на их съемных квартирах следователи нашли и изъяли более 2 тысяч сим-карт, сим-боксы и документы.

"Следственным комитетом РФ при оперативном сопровождении ФСБ и МВД России продолжается расследование фактов организации нелегальных каналов связи, используемых спецслужбами Украины для вовлечения граждан РФ в противоправную деятельность", – подчеркнула Петренко.

Также, как она отметила, в рамках расследования уголовного дела о подрыве самодельного взрывного устройства у здания ОМВД по району Орехово-Борисово Южное в декабре прошлого года установлено, что координация действий преступника велась при помощи голосового трафика сим-бокса. Его администратором была девушка, которую задержали в ТиНАО.

Преступные сообщества были выявлены и в других регионах России. Например, во Владимирской области участники группировки при помощи сим-боксов обзванивали россиян для хищения средств и рассылали ложную информацию о минировании зданий. В результате обвинения предъявлены 10 фигурантам, а организатор был задержан по запросу российской стороны за границей.

В Удмуртии к ответственности по аналогичному делу привлекаются 6 человек, в Омской и Томской областях, Пермском крае и Республике Северная Осетия – Алания установили группы из 3 человек. В Республике Марий Эл, Красноярском крае, Воронежской, Иркутской и Нижегородской областях были выявлены подростки.

В зависимости от обстоятельства и характера преступлений действия фигурантов квалифицируются по статьям о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, о пособничестве заведомо ложному сообщению об акте терроризма, о мошенничестве и об организации деятельности преступного сообщества и участия в нем.

Ранее столичные правоохранители задержали мужчину за техническую помощь телефонным мошенникам. Россиянин был завербован зарубежными кураторами. Ему поручили заниматься техобслуживанием оборудования, которое использовалось для реализации мошеннических схем. В частности, мужчина установил и обеспечивал бесперебойную работу сим-боксов в трех арендованных квартирах.

